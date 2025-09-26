Ông Nguyễn Xuân Thắng dự triển lãm thành tựu Quảng Ninh 5 năm 26/09/2025 06:58

(PLO)-Bức tranh tổng thể về thành tựu triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực được thể hiện đậm nét tại triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025).

Tối 25-9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025).

Đây là một trong những hoạt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 3 bên trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan các gian trưng bày

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020 - 2025) có chủ đề "Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc” với nhiều không gian giới thiệu cụ thể từng lĩnh vực.

Trong đó, có gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, hơn 500 hiện vật và 30 clip, phim tư liệu, phản ánh thành tựu trên mọi mặt công tác, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Triển lãm có các gian hàng trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trên địa bàn tỉnh trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; phát triển đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp đóng tàu…

Triển lãm cũng có không gian trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh với sự tham gia của trên 31 doanh nghiệp và 180 mặt hàng OCOP đạt từ 3 đến 5 sao - sản phẩm tiêu biểu được doanh nghiệp, nhân dân Quảng Ninh sản xuất.

Ngoài ra, tại không gian triển lãm còn tổ chức Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu; ảnh tư liệu và tranh cổ động với hàng nghìn đầu sách, báo, tài liệu kết hợp với ảnh tư liệu, hiện vật tiêu biểu, cổ động trực quan sinh động; nhấn mạnh về sự hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh qua các kỳ Đại hội; các ấn phẩm sách, báo, các sáng tác văn học nghệ thuật tiêu biểu của văn nghệ sĩ vùng Mỏ, cùng 50 tác phẩm tranh cổ động chào mừng Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đặc biệt không gian triển lãm, trưng bày có kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại của chuyển đổi số. Và hằng ngày còn có chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức phong phú, sinh động tại Sân khấu phục vụ nhân dân và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025)

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tham gia các trải nghiệm công nghệ tại Triển lãm, nhân dân, du khách có thể hình dung, cảm nhận được 1 bức tranh tổng thể về thành tựu triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực.

Trong đó là các công trình trọng điểm được khởi công – xây dựng – khánh thành; các hình ảnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; hình ảnh người dân hăng say lao động – sản xuất; lực lượng vũ trang huấn luyện trên thao trường; hình ảnh phục vụ cải cách hành chính; sản xuất kinh doanh trong các hầm lò, công trường, phân xưởng...; hình ảnh cuộc sống đang được nâng cao vượt bậc của nhân dân.

“Qua đó, có thể thấy, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những bước phát triển toàn diện, khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới, vị thế mới của tỉnh Quảng Ninh” – Bà Hạnh nhấn mạnh.