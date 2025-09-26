Xây dựng Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của cả nước 26/09/2025 13:28

(PLO)- Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh tuy cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng.

Sáng 26-9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI. Ảnh: QMG

Trong đó, tỉnh đã thực hiện hợp nhất một số cơ quan, tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương theo hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bỏ trống nhiệm vụ.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, bình quân 5 năm ước đạt 10,4%/năm (gấp 1,7 lần bình quân cả nước), GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 11.000 USD (gấp 2,3 lần mức bình quân chung). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh”, dịch vụ và công nghiệp chế biến. Tổng thu ngân sách luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; du lịch phục hồi ngoạn mục, năm 2024 đón trên 19 triệu lượt khách, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: QMG

Đặc biệt, tỉnh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo trong thực hiện 3 đột phá chiến lược và các chương trình trọng điểm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước

Ông Thắng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chưa đạt, như tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội, tỉ lệ che phủ rừng, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng chưa thật tương xứng với tiềm năng...

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI. Ảnh: QMG

Trong nhiệm kỳ mới, ông Thắng gợi mở nhiều định hướng quan trọng để Quảng Ninh nghiên cứu, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết Đại hội XVI. Trong đó, Quảng Ninh cần phân tích đầy đủ xu thế thế giới, khu vực, nhất là biến động thương mại, chuyển dịch chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

"Quảng Ninh là tỉnh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng” – ông Thắng khẳng định và tin tưởng Đại hội sẽ có những quyết định đúng đắn để tiếp tục xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội. Ảnh: QMG