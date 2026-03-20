Gia Lai: Phát hiện hơn 9 ha rừng bị phá trắng 20/03/2026 17:00

(PLO)- Chính quyền xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc 9 ha rừng tự nhiên bị phá sang cơ quan chức năng để xử lý.

Ngày 20-3, UBND xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh lên UBND tỉnh, Sở NN&MT về việc hơn 9 ha rừng tự nhiên trên địa bàn xã bị phá trái pháp luật.

Theo UBND xã Ia Pia, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc sang cơ quan kiểm lâm để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Diện tích rừng bị phá đã vượt quá mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính.

Chính quyền địa phương xác định có hơn 9 ha rừng bị phá.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tập trung tại các khu vực thuộc lâm phần đã giao cho bốn hộ dân địa phương quản lý trong các năm 2021 đến 2023 tại các tiểu khu 948, 949 xã Ia Pia.

Tại hiện trường, hơn chín ha rừng đã bị phá gần như hoàn toàn, một vài khu vực đã được trồng cây thay thế và trồng cây mì.

Rừng bị phá là diện tích giao cho 4 hộ dân nhận quản lý, chăm sóc.