Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ cảnh quan ở Đắk Lắk 24/10/2025 17:09

Ngày 24-10, tin từ UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột làm rõ vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Số gỗ liên quan vụ việc được đưa về Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.D

Trước đó, ngày 9-10, từ nguồn tin báo của người dân, UBND phường Tân Lập cùng công an phường và Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 911, tổ dân phố 5B, thuộc rừng phòng hộ môi trường xã Hoà Thắng (cũ).

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận có 31 lóng gỗ tròn (căm xe, cà chít, bằng lăng, kơ nia), đường kính 10-15 cm, chiều dài 1-6 m, tổng khối lượng hơn 3m3, đang tập kết ở bãi đất trống. Tất cả những loài gỗ trên thuộc nhóm II đến nhóm IV.

Ngoài ra, tổ công tác phát hiện có một số gốc cây rừng bị cắt hạ đã khô, thân cây đã bị lấy đi từ trước.

Gần khu vực phát hiện nơi tập kết các lóng gỗ, tổ công tác còn phát hiện 27 cây bằng lăng (chiều cao 5-10m) và hai cây gỗ hương đã được khoanh bầu, nghi chuẩn bị được vận chuyển để trồng nơi khác.

Thời điểm phát hiện vụ việc, tổ công tác chưa xác định được người vi phạm và đã lập hồ sơ, đưa toàn bộ tang vật về Hạt kiểm lâm Buôn Ma Thuột để xác minh, làm rõ.