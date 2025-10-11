Nhiều người san ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk 11/10/2025 09:02

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý bốn người dân thuê máy móc đến san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ngày 11-10, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn.

Các phương tiện liên quan vụ việc. Ảnh: EH

Trước đó, lực lượng chức năng xã Ea Hiao phát hiện nhiều người ngang nhiên sử dụng máy múc san gạt mặt bằng nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Cụ thể, tại lâm phần thuộc buôn Bia, xã Ea Hiao, ông PDH (ngụ tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm hơn 1.400m2; ông Nguyễn Quang Tr (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm gần 2.000m2.

Tại lâm phần thuộc thôn 9a, xã Ea Hiao, bà NTL (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 2.000m2; ông TVL (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 3.000m2.

Sau khi phát hiện, UBND xã Ea Hiao đã ngăn chặn và đưa các tang vật có liên quan về trụ sở, để xử lý.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, khu vực đất lâm nghiệp bị san ủi, lấn chiếm liên quan vụ việc không có cây rừng.

Để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, lãnh đạo này cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là các nhóm hộ, cộng đồng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát.

Đồng thời, UBND xã Ea Hiao đã khoanh vùng các khu vực trọng điểm, xác định các điểm nóng về chiếm đất, chặt phá rừng phá rừng trái phép... để theo dõi, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.