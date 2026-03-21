Bắt tạm giam người đàn ông đánh chết cha ruột

(PLO)- Tức giận việc cha hăm doạ đòi đâm mẹ, người đàn ông ở Đồng Tháp đã ra tay đánh cha dẫn đến tử vong.

Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (42 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 19 giờ, ngày 17-3, giữa ông ĐVL (cha ruột Thía) và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tức giận vì cha hâm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã dùng quạt đánh làm ông L. bị thương nặng và dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.