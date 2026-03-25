Dừng xe ở dải dừng khẩn cấp để ngủ, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng 25/03/2026 16:23

(PLO)- Tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng do dừng ở dải dừng khẩn cấp để ngủ kèm hàng loạt vi phạm khác.

Ngày 25-3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế dừng xe ở dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để ngủ. Đi kèm đó là hàng loạt lỗi vi phạm khác với tổng số tiền xử phạt lái xe, chủ xe lên đến 77 triệu đồng.

Tài xế dừng xe ngủ nhưng không bật đèn cảnh báo hoặc đặt bảng cảnh báo theo qui định.

Cụ thể ngày 24-3, qua tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, Tổ CSGT phát hiện xe ô tô con mang biển số đăng ký tại TP.HCM, do lái xe Đ.Q.X (28 tuổi; trú tại Xuân Đường, Đồng Nai) điều khiển vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng.

Các hành vi vi phạm gồm: Không bật đèn tín hiệu khẩn cấp khi dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc (phạt 13 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng). Điều khiển xe không có đăng ký xe (phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày). Điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định (phạt 5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày). Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (phạt 500.000 đồng).

Đối với chủ phương tiện, đơn vị chức năng xử phạt 34 triệu đồng do giao xe không có đăng ký tham gia giao thông và 22 triệu đồng do giao xe không có kiểm định.

Từ việc dừng xe ngủ, CSGT kiểm tra lộ ra hàng loạt vi phạm khác.

Như vậy trong vụ vi phạm này, lái xe và chủ xe bị xử phạt tổng cộng 77 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đội CSGT số 6 khuyến cáo người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm quy định khi lưu thông trên cao tốc. Toàn tuyến cao tốc đều đã được phủ kín camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận, xử lý.

Tài xế chỉ dừng xe khi thực sự cần thiết và phải bật đèn cảnh báo khẩn cấp. Việc dừng đỗ sai quy định trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Người dân cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ phương tiện trước khi tham gia giao thông. Việc thiếu đăng ký, kiểm định, bảo hiểm… không chỉ bị xử phạt nặng mà còn bị tạm giữ phương tiện.