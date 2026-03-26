Trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập, trộm cắp lộng hành 26/03/2026 11:32

(PLO)- Hàng loạt trụ sở ở Lâm Đồng bỏ hoang sau sáp nhập, không người trông coi đã biến thành "miếng mồi" cho trộm cắp.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 17 – Lâm Đồng vừa kiến nghị các địa phương liên quan có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo triển khai lực lượng nắm tình hình, ngăn chặn ngay lập tức nạn trộm cắp đang lộng hành, đặc biệt nhằm vào các trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập đóng trên địa bàn.

Thủ phạm một vụ trộm tài sản công vừa bị bắt trên địa bàn đang thực nghiệm hiện trường.

Theo VKSND khu vực 17 – Lâm Đồng, qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, VKSND khu vực 17 ghi nhận tình hình trộm cắp tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp tại khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là các xã Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng). Đặc biệt nhức nhối là việc các đối tượng nhắm vào các trụ sở cơ quan công quyền.

Chẳng hạn, vụ trộm sạch tài sản xảy ra tại trụ sở cũ của Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Đức Linh tại thôn Võ Xu 1, xã Đức Linh. Lợi dụng trụ sở này hiện đã ngừng hoạt động, đang trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phân bổ xử lý, hoàn toàn không có lực lượng bảo vệ trông coi, kẻ gian đã đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản giá trị.

Danh sách tài sản bị mất trộm khiến nhiều người phải giật mình về độ táo tợn của đạo chích một bộ máy chủ vi tính, một máy phát điện, một mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, một máy lạnh, hệ thống thiết bị âm thanh, hai chiếc xe máy mang 86B8 – 41689 và 86B8 – 53150 vốn là tang vật vi phạm đang bị tịch thu.

Theo đánh giá của VKSND khu vực 17, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này là sự lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản công hậu sáp nhập. Rất nhiều trụ sở cơ quan nhà nước không riêng gì của huyện Đức Linh cũ hiện rơi vào cảnh bỏ hoang nhiều tháng trời mà không có bất kỳ phương án bảo vệ, trông coi nào, tạo ra kẽ hở cho tội phạm lợi dụng.

Trước thực trạng trên, VKSND khu vực 17 – Lâm Đồng kiến nghị UBND các xã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cần tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các trụ sở cơ quan nhà nước đang đóng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những kẻ trộm cắp tài sản công.

Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tai mắt của nhân dân trong việc tố giác tội phạm; nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước.