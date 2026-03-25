Xử lý nhóm thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, quay clip đăng lên mạng 25/03/2026 17:52

Ngày 25-3, Tổ số 3, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an xã Bến Cầu mời một nhóm thanh thiếu niên đến làm việc để xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy trên đường. Đáng chú ý, một người trong nhóm đã thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh (bốc đầu), tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho người đi đường và chính bản thân.

Nhóm thiếu niên "bốc đầu" khoe thành tích lên trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Không chỉ dừng lại ở việc vi phạm giao thông, nhóm này còn quay lại toàn bộ hành vi rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm “khoe thành tích”, gây bức xúc trong dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh danh tính những người liên quan. Nhóm thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 16 đã được mời cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc. Tại đây, các em thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết làm vậy để thể hiện bản thân.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức giáo dục, yêu cầu các em và gia đình ký cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh là vi phạm nghiêm trọng, có thể bị tịch thu phương tiện.