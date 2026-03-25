Công an Đồng Tháp cảnh báo lừa đảo khi Campuchia gia tăng truy quét 25/03/2026 16:06

Ngày 25-3, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 3, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Đại tá Tân, so với thời gian liền kề, tội phạm về trật tự xã hội giảm 17,4%, ghi nhận 71/86 vụ, làm chết 8 người, bị thương 28 người, thiệt hại tài sản khoảng 825 triệu đồng. Tỉ lệ điều tra, khám phá đạt 95,8%, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 158 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin tại buổi giao ban báo chí

Một số loại tội phạm được kéo giảm như cố ý gây thương tích giảm 15,4% (22/26 vụ), trộm cắp tài sản giảm 4,5% (21/22 vụ). Bên cạnh đó, tai nạn giao thông giảm 20,9% số vụ, giảm 34,6% số người chết; số vụ cháy giảm 55,6%. Tuy nhiên, Công an tỉnh nhận định tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua mạng.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo. Đặc biệt, khi phía Campuchia tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, không loại trừ khả năng các đối tượng dịch chuyển hoạt động về trong nước.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, tội phạm lừa đảo qua mạng hiện có nhiều phương thức, chủ yếu lợi dụng lộ lọt thông tin cá nhân để dàn dựng kịch bản. Thời gian qua, Công an tỉnh đã tuyên truyền cảnh báo về 30 phương thức lừa đảo khác nhau. Tuy nhiên, khi một phương thức bị nhận diện, các đối tượng thường nhanh chóng thay đổi thủ đoạn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo cho người dân

Các hình thức phổ biến gồm giả danh giao hàng, gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin, mã OTP hoặc chuyển tiền. Đáng chú ý, gần đây tội phạm còn nhắm vào học sinh, sinh viên với chiêu thức “bắt cóc online”, thao túng tâm lý nạn nhân để yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Trong một số trường hợp, khi gia đình không có khả năng tài chính, các đối tượng còn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để vay tiền trực tuyến rồi chiếm đoạt.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu để tránh sập bẫy.