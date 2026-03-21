Công an làm việc với nhóm đi xe bán tải hành hung người đi xe máy ở Bình Tân 21/03/2026 16:08

(PLO)- Công an phường Bình Tân đã mời những người liên quan lên làm việc sau khi clip ghi lại cảnh hai người đi ô tô bán tải chửi bới, hành hung người đi xe máy lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 21-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người đi ô tô bán tải có dấu hiệu hành hung người đi xe máy.

Theo clip khoảng 52 giây, ghi cảnh người đi xe máy tranh cãi với hai người đàn ông đi ô tô bán tải. Khi bước xuống xe, hai người này liên tục văng tục, chửi mắng người đi xe máy bằng những lời lẽ thô tục: "Đường này ô tô đi được. Ai cho mày đậu xe ở đây, đường nhà mày à...".

Dù người đi xe máy hạ giọng giải thích mình chỉ dừng sát lề đường và lên tiếng xin lỗi, một trong hai người đàn ông vẫn áp sát, thúc cùi chỏ vào người này trước khi lên xe rời đi.

Hai người đàn ông hung hãn, chửi bới, thúc cùi chỏ vào người đi xe máy. Ảnh chụp từ clip

Sự việc xảy ra chiều 19-3 trên đường Lê Đức Anh, đoạn gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, thuộc phường Bình Tân, TP.HCM. Theo người dân, thời điểm trên người đi xe máy dừng sát lề để mua vé số. Do đường đông, nhóm người trên ô tô cho rằng xe máy gây cản trở giao thông nên xảy ra mâu thuẫn.

Clip thu hút nhiều bình luận và chia sẻ, phần lớn bức xúc trước cách hành xử của những người đi ô tô.

Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Bình Tân đã mời những người liên quan đến làm việc để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần bình tĩnh, tuân thủ pháp luật. Khi xảy ra va chạm, các bên cần kiềm chế, tránh lời nói kích động hoặc hành vi bạo lực.

Trường hợp không thể tự thỏa thuận, người dân nên báo ngay cho lực lượng CSGT hoặc công an địa phương để giải quyết, tuyệt đối không tự ý xử lý bằng bạo lực. Mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn giao thông đều bị xử lý nghiêm.