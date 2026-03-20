Thủ đoạn lừa đảo của nữ giám đốc bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền 20/03/2026 17:45

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng góp vốn tại dự án bất động sản ở Phú Quốc.

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, sau đó nâng lên 20 tỉ đồng vào năm 2018.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA

Ký hợp đồng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý

Theo điều tra, tháng 3-2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streammy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Mặc dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai, chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật, nhưng Công ty Đảo Vàng vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền.

Thông qua Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Anzhomes, ông Lưu Quân Anh biết đến dự án và giới thiệu bạn là ông Nguyễn Văn Dược cùng tham gia góp vốn mua hai nền đất với tổng giá trị hơn 4,5 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, ông Dược đứng tên hợp đồng, còn ông Anh góp một phần tiền. Tổng cộng hơn 4,27 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hai lô đất) đã được chuyển cho Công ty Đảo Vàng thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Nhiều năm sau, dự án vẫn “án binh bất động”, không có tiến triển.

Thủ đoạn huy động vốn trái phép, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định, theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tham gia hợp tác đầu tư và tìm kiếm khách hàng, không có thẩm quyền trực tiếp ký hợp đồng huy động vốn hay nhận tiền từ khách hàng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn đứng ra ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng, thực chất là “biến tướng” của hợp đồng mua bán nền đất, đồng thời thu đến 95% giá trị mỗi lô đất khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền bị xác định đã ký nhiều hợp đồng, thu của khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo của 13 khách hàng, liên quan 19 nền đất, với tổng số tiền hơn 41,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến danh sách khách hàng cũng như việc sử dụng dòng tiền đã huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Kết quả làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, một số hạng mục còn thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.

Tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Đến ngày 7-1-2026, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Ngọc Tiền để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.