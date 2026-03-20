Chủ tịch HĐQT công ty dịch vụ bất động sản Đảo Vàng, bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt 20/03/2026 16:29

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án bất động sản tại Phú Quốc.

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp này thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, sau đó nâng lên 20 tỉ đồng vào năm 2018.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dù dự án chưa đủ điều kiện mở bán và chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu đến 95% giá trị mỗi lô đất.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Tiền đã ký hợp đồng, thu của nhiều khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỉ đồng. Trong đó, 13 khách hàng tố cáo liên quan 19 nền đất với số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỉ đồng.

Đơn cử, ông NVD đã chuyển hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) để mua đất. Đến hạn thanh toán phần còn lại, phía công ty không thông báo, không thực hiện cam kết với lý do thay đổi quy hoạch và không hoàn trả tiền.

Theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền trái quy định.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.