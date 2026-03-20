Khởi tố đối tượng tạt xăng đốt người đi mua ve chai ở An Giang 20/03/2026 19:31

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Vũ về tội giết người.

Tối ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam bị can Trương Văn Vũ (27 tuổi, trú phường Tô Châu) để điều tra tội giết người.

Thông tin ban đầu, sáng 8-3, Vũ đang ở nhà thì nghe thấy tiếng rao thu mua ve chai của ông LTT (55 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) đi ngang qua.

Bị can Trương Văn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: BT

Lúc này, Vũ tự cho rằng ông T nói xấu mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt ông T. Nghĩ là làm, Vũ lấy từ trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng nửa lít xăng, một ca nhựa, một hột quẹt và một cây chĩa rồi đi bộ một mình đến nơi ông T đang nằm võng ở khu vực đường Nam Hồ.

Tại đây, Vũ rót xăng sang ca nhựa rồi tạt vào người ông T đang nằm võng, sau đó phóng hỏa làm cả người ông T bốc cháy. Ông T bỏ chạy, sau đó được người dân dập lửa và đưa vào Trung tâm y tế Hà Tiên cấp cứu.

Kết quả giám định, ông T bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Gây án xong, Vũ đi về nhà. Sau đó đối tượng bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc.