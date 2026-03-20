Sát hại chủ tàu cá vì không được đưa về Phú Quốc đúng hẹn 20/03/2026 20:52

(PLO)- Mâu thuẫn do chủ tàu không giữ lời hứa đưa về đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đúng hẹn, bị can Luật dùng dao đâm tử vong nạn nhân ngay trên tàu cá.

Chiều tối 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam bị can Cái Tô Gia Luật (26 tuổi, ngụ xã Tây Yên) để điều tra tội giết người.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 6-3, do mâu thuẫn với tàu cào đang làm thuê, Luật xin đi nhờ tàu CM-92882-TS do ông TTC (48 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) điều khiển khi tàu đang neo đậu ngoài biển.

Bị can Cái Tô Gia Luật bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giết người. Ảnh: BT

Lúc này, ông C hứa nếu Luật giúp nhổ neo sẽ đưa Luật về đặc khu Phú Quốc, nên Luật đồng ý. Đến sáng sớm cùng ngày, thấy ông C không về đặc khu Phú Quốc mà tiếp tục đánh bắt cá, Luật lấy hai con dao cất giấu trong người.

Sau đó, Luật lên buồng lái chất vấn thì ông C trả lời 2-3 ngày nữa mới đưa Luật về. Tức giận vì chủ tàu không giữ lời hứa, Luật dùng dao tấn công vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau sự việc, các thủy thủ trên tàu báo lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và đưa tàu cập bến. Công an đặc khu Thổ Châu đã khống chế, đưa Luật về trụ sở để làm rõ.