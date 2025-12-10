Chính thức: Ngày 31-5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí 10/12/2025 09:38

(PLO)- Luật Tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Quốc hội thông qua sáng nay quy định ngày 31-5 hàng năm là "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí".

Sáng 10-12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí với 433/440 đại biểu tán thành.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết theo cơ quan thẩm tra việc quy định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật có thể chưa phù hợp với Điều 33, Điều 34 Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản.

Do vậy, đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính hợp hiến và chỉ giới hạn áp dụng bắt buộc với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực công.

Chính phủ giải trình rằng việc quy định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của cá nhân, gia đình thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật là kế thừa quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành. Ngoài ra, quy định trên như dự thảo Luật thể hiện tính chất khuyến khích, không làm ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân.

Một nội dung đáng chú ý, để khuyến khích toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí, Luật quy định ngày 31-5 hàng năm là "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí".

Chính phủ giải trình rằng ngày này được lấy theo ngày của bài viết “Thế nào là Kiệm” được đăng trên báo Cứu Quốc (ngày 31-5-1949) để lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.

Quan điểm xuyên suốt của dự thảo Luật là việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải trở thành "tự giác", "tự nguyện", "cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày". Việc phát động thường niên "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí" là để thúc đẩy, lan tỏa phong trào toàn xã hội nêu cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí.

Về cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất, không trùng lặp, đồng thời đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của người đấu tranh chống lãng phí tương tự như quy định tại Luật Tố cáo.

Tiếp thu ý kiến này của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý lại nội dung dự thảo Luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Bộ Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan.

Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua sáng nay cũng đã được chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể hơn về việc bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí.

Bao gồm quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống lãng phí; phạm vi bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, trình tự, thủ tục và các biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Ngoài ra còn có các trường hợp đấu tranh chống lãng phí không được bảo vệ, chấm dứt bảo vệ; hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí.