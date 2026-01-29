TAND Tối cao ban hành công văn bảo vệ an toàn cho đội ngũ y tế, giáo dục 29/01/2026 14:10

(PLO)- Việc ban hành công văn của TAND Tối cao nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi phạm tội đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục.

TAND Tối cao vừa có công văn gửi Chánh án TAND, tòa án quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Giám đốc, kiểm tra I; các Tòa phúc thẩm TAND Tối cao về việc xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục.

Theo TAND Tối cao, trong thời gian qua, các tòa án các cấp đã tổ chức xét xử nhiều vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục cơ bản đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

Trước diễn biến tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu Chánh án các tòa án, Vụ Giám đốc, kiểm tra I thực hiện một số nội dung nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi phạm tội nêu trên.

Thứ nhất, khi xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục, các tòa án cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo.

Tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo việc xét xử nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Thứ hai, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có) gửi về TAND Tối cao để xem xét, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hoạt động xét xử các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục, nhất là tại các địa phương mà tình hình tội phạm này diễn biến phức tạp.

Chủ động cung cấp thông tin vụ án cho cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường đưa những vụ án trọng điểm hoặc những vụ án được dư luận xã hội quan tâm ra xét xử nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.