TP.HCM: Các TAND khu vực Cụm thi đua số IV tổng kết phong trào thi đua 07/10/2025 15:57

(PLO)- Trong năm 2025, các TAND khu vực trong Cụm thi đua số IV đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do TAND Tối cao phát động...

Ngày 7-10, TAND khu vực 15 - TP.HCM (Cụm Trưởng Cụm thi đua số IV), tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 của Cụm Thi đua số IV – TAND hai cấp TP.HCM.

TAND các khu vực của TP.HCM giải quyết hàng ngàn vụ án. Ảnh: TA

Cụm thi đua số IV TAND TP.HCM bao gồm: TAND khu vực 15, TAND khu vực 16, TAND khu vực 17, TAND khu vực 18 và TAND khu vực 19.

Trong năm 2025, các TAND khu vực trong Cụm thi đua số IV đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do TAND Tối cao phát động. Tích cực đẩy mạnh, nghiên cứu cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả”.

TAND các khu vực thuộc Cụm thi đua số IV đều tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua và chấp hành quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Từ đó, các phong trào thi đua đều mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực, tạo khí thế, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2025, Cụm thi đua số IV đã giải quyết tổng số 15.602/17.411 vụ đã thụ lý các loại, đạt tỉ lệ 89,61%.

Các đơn vị trong Cụm Thi đua số IV thống nhất bầu TAND khu vực 18 làm Cụm Trưởng Cụm thi đua số IV. Ảnh: TA

Đáng chú ý, trong năm 2025, Cụm thi đua số IV đã tổ chức được 62 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, trong đó có 5 phiên toà trực tuyến trong TAND hai cấp.

Việc tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến bảo đảm việc xét xử thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan. Tạo cơ chế thuận lợi để tổ chức và cá nhân tham gia phiên tòa, tiết kiệm chi phí xã hội.

Đặc biệt, tổ chức phiên tòa trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của Tòa án, bảo đảm từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp xu thế quốc tế và đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, tập thể các đơn vị trong Cụm thi đua số IV bỏ phiếu thống nhất, đề nghị trình TAND Tối cao tặng Cờ Thi đua Toà án nhân dân cho TAND Khu vực 15 - TP.HCM.

Đồng thời, các đơn vị trong Cụm Thi đua số IV thống nhất bầu TAND khu vực 18 - TP.HCM làm Cụm Trưởng Cụm thi đua số IV (năm 2026).