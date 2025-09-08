TAND hai cấp TP.HCM hướng tới mô hình tòa án hiện đại của khu vực phía Nam 08/09/2025 15:53

(PLO)- Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong khẳng định TAND hai cấp TP.HCM sẽ không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, tiếp tục phát huy truyền thống “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, hướng tới xây dựng hệ thống tòa án hiện đại của cả khu vực phía Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Chánh án Lê Thanh Phong cho biết TAND hai cấp TP.HCM được thành lập ngày 10-8-1976 với một tòa án cấp tỉnh và 16 tòa cấp huyện. Đến nay, hệ thống tòa án tại TP đã không ngừng lớn mạnh, tổ chức theo mô hình 19 TAND khu vực với gần 1.700 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có 960 thẩm phán.

Ông Lê Thanh Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành tòa án TP.HCM, cũng như Bà Rịa–Vũng Tàu và Bình Dương – những địa phương từng gắn bó trong quá trình hình thành, phát triển – đã dành trọn tâm huyết xây dựng ngành theo tinh thần “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.

Trước bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị tòa án theo tinh thần cải cách tư pháp, Chánh án nhấn mạnh TAND hai cấp TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tranh tụng và hoạt động xét xử; đồng thời xây dựng đội ngũ thẩm phán, thư ký vững về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức công vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Chúng tôi kiên định mục tiêu xây dựng TAND hai cấp TP.HCM gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, xứng đáng là đầu tàu tư pháp của khu vực phía Nam,” Chánh án Lê Thanh Phong nhấn mạnh.