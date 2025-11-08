CSGT hỗ trợ tài xế có dấu hiệu đột quỵ trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 08/11/2025 12:42

(PLO)- Nhận tin báo cần hỗ trợ, lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ lái xe có dấu hiệu đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Trưa 8-11, tin từ Đội Tuần tra cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết vừa hỗ trợ cấp cứu kịp thời một lái xe có dấu hiệu đột quỵ trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Đưa lái xe khách sang xe CSGT.

Theo đó, khoảng 10h ngày 8-11-2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Tổ CSGT số 4, Đội 6 nhận được tin báo từ lực lượng tuần đường VecE về việc một xe ô tô khách biển số 86B-011.48, do lái xe Hà Văn Minh (53 tuổi, ngụ xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, có dấu hiệu đột quỵ khi đang lưu thông đến Km25+350, đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tài xế xe khách được CSGT đưa đến bệnh viện.

Tổ CSGT số 4 đang tuần lưu tại Km22 đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Qua kiểm tra, tổ công tác nhận thấy lái xe có biểu hiện mất ý thức, nghi bị đột quỵ, nên tiến hành sơ cứu, đồng thời liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Đa khoa Long Thành để hỗ trợ cấp cứu.

Nhờ chuyển đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe lái xe đã ổn định.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, kịp thời, nạn nhân đã được Tổ CSGT số 4 đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Thành, tỉnh Đồng Nai cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng.