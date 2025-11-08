Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lưu thông bình thường sau 3 giờ ngập nước 08/11/2025 10:32

(PLO)- Do mưa lớn và các hồ chứa xả lũ, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập cục bộ và sau nhiều nỗ lực đã thông xe trong đêm.

Sáng 8-11, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7) xác nhận tối qua (7-11), do mưa lũ từ trên thượng nguồn đổ xuống, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập cục bộ. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cao tốc đã được các lực lượng nỗ lực khắc phục, thông xe.

Nước đổ từ trên cao xuống tuyến cao tốc như thác.

Cụ thể theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ IV, vào lúc 17h ngày 7-11, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập nước nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Theo đó, tại Km215+550 (phải tuyến) đất cát sạt lở lấp kín rãnh dọc, nước tràn sát làn 2; còn tại Km233+500 (phải tuyến), nước ngập khoảng một nửa mặt đường.

Đơn vị quản lý bảo trì tuyến cao tốc đã lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, chóp nón ngăn làn 2 và phối hợp với Đội CSGT số 6, Cục CSGT, Bộ Công an điều tiết giao thông, cho phương tiện lưu thông một làn để đơn vị bảo trì khơi thông dòng chảy.

Nước chảy như suối ở rãnh thoát nước trên tuyến cao tốc.

Đến 17h55, mưa lớn tiếp diễn khiến khu vực Km233 nước tràn toàn bộ mặt đường (hướng phải tuyến) và CSGT đã tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+600), hướng dẫn các phương tiện lưu thông ra Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn.

Đến 19h, khu vực Km233 vẫn còn ngập sâu, tuy mưa đã giảm nhưng do thượng nguồn các hồ chứa đang xả lũ nên mực nước trên tuyến tiếp tục dâng, gây ngập cả làn 1 phía trái tuyến.

Đến 20h ngày 7-11 toàn tuyến đã thông xe.

Các lực lượng phối hợp cùng CSGT duy trì cấm đường hướng phải tuyến tại nút giao Ma Lâm, đồng thời đến 19h35 đã lắp đặt bổ sung biển cảnh báo, chóp nón ngăn làn 1 và tổ chức điều tiết cho các phương tiện di chuyển tạm thời qua làn 2 (bên trái tuyến)…

Đến 20h cùng ngày sau nhiều nỗ lực và nhận thấy nước rút đủ mức an toàn, CSGT đã thông tuyến, cho phương tiện lưu thông trở lại bình thường.