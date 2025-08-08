Công an tỉnh Thanh Hóa tìm bị hại tại các cơ sở phun xăm phong thuỷ Tuệ Nghiêm 08/08/2025 17:25

(PLO)- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác.

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm, địa chỉ số 1 Nguyễn Du, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là phường Điện Biên).

Theo quyết định khởi tố vụ án, các đối tượng trong vụ án đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động phun xăm thẩm mỹ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, nhóm này đã quảng cáo các dịch vụ như phun xăm phong thủy mày, môi, chấm nốt ruồi tài lộc, cải tướng tai – mũi – mắt, đệm mô má – thái dương… với những cam kết vô căn cứ như “cải thiện tài lộc, công danh, sức khỏe, hạnh phúc gia đình”.

Từ những lời quảng bá có tính chất mê tín nêu trên, nhiều người dân tin tưởng, bỏ ra số tiền lớn để sử dụng dịch vụ và bị chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại hệ thống cơ sở phun xăm phong thuỷ Tuệ Nghiêm

Không dừng lại tại cơ sở Tuệ Nghiêm ở Thanh Hóa, các đối tượng còn tổ chức hoạt động với mô hình tương tự tại tại tỉnh, thành khác trong cả nước gồm:

Cơ sở Cẩm Tú, số 66 Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (trước đây là phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Cơ sở Ngọc Châu, số 324 Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, TP Ninh Bình (trước là phường Nam Thành).

Cơ sở Kim Đan, số 65 Đỗ Mạnh Đạo, phường Thành Nam, Ninh Bình (trước là phường Mỹ Xá).Cơ sở Minh An, lô MGL 05-05A Vincom Shophouse, tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (trước là phường Đề Thám, TP Thái Bình).

Cơ sở Diệu An, số 112 Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. Cơ sở Vạn Gia An, số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng (trước là phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đây là vụ việc có dấu hiệu tổ chức lừa đảo có hệ thống, diễn ra trên diện rộng, số lượng bị hại có thể lớn và rải rác nhiều địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, những ai đã từng sử dụng dịch vụ phun xăm, phong thủy tại các cơ sở nêu trên và bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Hữu Nam – SĐT: 0906.587.498 và Phạm Đức Phúc – SĐT: 0906.585.069