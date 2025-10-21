Xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều chủ phương tiện đối phó, né tránh hợp tác 21/10/2025 17:58

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều người điều khiển phương tiện đối phó, không hợp tác hoặc tìm cách né tránh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trong hai ngày đầu ra quân (18 và 19-10) thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 242 trường hợp vi phạm, tạm giữ 242 phương tiện và phạt hành chính hơn 1 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận tại các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy chỉ sau khoảng 1 giờ lập chốt, hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng CSGT phát hiện.

Đáng chú ý, nhiều người điều khiển phương tiện cố tình đối phó, quanh co, không hợp tác hoặc tìm cách né tránh kiểm tra, song đều bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

"Việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, không nể nang, không có vùng cấm, không ngoại lệ", Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Cùng với việc xử lý nghiêm, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, góp phần nâng cao ý thức, giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 137 tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực trung tâm và những điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, kết hợp giữa tuần tra lưu động và chốt cố định, đặc biệt trong khung giờ tối và cuối tuần – thời điểm dễ phát sinh vi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.