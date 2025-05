Thanh Hóa: Xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ 04/05/2025 19:03

Chiều 4-5, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ nghỉ lễ, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc đối với các phòng nghiệp vụ, lực lượng công an xã, phường, thị trấn chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân đấu tranh, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như: cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Đối với công an cơ sở tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng, nhất là tại các khu vực diễn ra hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người, các đầu mối giao thông trọng điểm và khu du lịch trọng điểm.

Trong kỳ nghỉ lễ, trên các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT luôn có mặt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định… không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng công an cấp xã bám địa bàn trong kì nghỉ lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; 18 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, bị thương 19 người.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 1.015 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước hơn 7,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 45 trường hợp, tạm giữ 344 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 381 trường hợp.

CSGT Thanh Hóa xử phạt vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng giao thông đã xử phạt vi phạm nồng độ cồn 355 trường hợp, phạt tiền hơn 1,63 tỉ đồng; xử phạt 94 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, phạt tiền hơn 420 triệu đồng.

Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thu nhận 3.452 hồ sơ cấp Căn cước, hoàn thiện hồ sơ và chuyển ra Trung ương 3.190 hồ sơ, thu nhận, cài đặt 5.326 hồ sơ định danh điện tử…

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã và đang nỗ lực hết mình để giữ gìn ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh để Nhân dân vui đón lễ được vui tươi, hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ.