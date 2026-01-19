Tạm giữ tài xế lái ô tô xoay vòng gây náo loạn khu dân cư 19/01/2026 16:23

(PLO)- Do mâu thuẫn với họ hàng, tài xế điều khiển ô tô liên tục xoay vòng, gầm rú giữa chợ Kiến Đức gây náo loạn cả khu vực.

Ngày 19-1, Công an xã Kiến Đức đã bàn giao hồ sơ và Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú thôn 1, xã Kiến Đức), người dùng ô tô gây náo loạn chợ Kiến Đức cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ô tô Trần Minh Hoàng điều khiển gây náo loạn tại khu dân cư.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô 16 chỗ liên tục chạy vòng tròn, tăng ga gầm rú và bấm còi gây náo loạn tại khu vực ngã ba chợ Kiến Đức, nơi có mật độ dân cư và phương tiện qua lại rất đông.

Những cú xoay xe và tiếng rít lốp giữa phố không chỉ gây náo loạn mà còn khiến người đi đường khiếp vía, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trần Minh Hoàng làm việc với cơ quan điều tra.

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra vào chiều 17-1. Người cầm lái là Trần Minh Hoàng. Nguyên nhân bước đầu được xác định do Hoàng mâu thuẫn tranh chấp đất đai với họ hàng. Sau khi uống rượu bia, không kiềm chế được bản thân, Hoàng mang xe ra khu vực công cộng để giải tỏa bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an xã Kiến Đức đã trích xuất camera, triệu tập, tạm giữ Hoàng và phương tiện để củng cố hồ sơ.

Hoàng từng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.