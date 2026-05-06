Chuyên gia hiến kế nhận diện 'vùng xanh' bất động sản năm nay 06/05/2026 17:08

(PLO)- Dù thị trường bất động sản còn nhiều biến số, chu kỳ 2026-2028 vẫn được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ tại các phân khúc ở thực, pháp lý chuẩn và hạ tầng kết nối chiến lược.

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ sau chu kỳ biến động. Trong bối cảnh lãi suất dần hạ nhiệt và các chính sách pháp lý mới đi vào thực tiễn, việc tìm kiếm những phân khúc an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu.

Talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 6-5 đã giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và giải pháp tài chính an toàn trong chu kỳ mới.

Định nghĩa lại vị trí trung tâm dựa trên hạ tầng kết nối

Mở đầu thảo luận, ông Tạ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Việt Á Real, nhận định khái niệm "vị trí trung tâm" đã thay đổi căn bản.

Theo ông Kiên, với sự hiện diện của các tuyến giao thông công cộng hiện đại như metro, ranh giới giữa nội đô và vùng ven đang dần bị xóa bỏ. Trải nghiệm thực tế cho thấy di chuyển bằng metro từ ga Bến Thành đến Suối Tiên chỉ mất 30 phút, nhanh hơn nhiều so với đường bộ.

"Chỉ trong 3-5 năm tới, nơi nào hút được dân cư, đáp ứng đầy đủ hệ sinh thái tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị... thì nơi đó chính là trung tâm mới của cư dân" - ông Kiên nhấn mạnh.

Talkshow "Bất động sản 2026: Giải mã Vùng xanh cơ hội" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 6-5. Ảnh: QH

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh phân tích sâu về mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD). Ông Minh khẳng định các bất động sản dọc tuyến metro có tốc độ tăng trưởng tài sản từ 12% đến 50%. Đây là những tài sản có tính thanh khoản cao, rủi ro thấp, nên ngân hàng thường ưu tiên định giá tốt và áp dụng lãi suất vay ưu đãi. Trong tương lai gần, sự thuận tiện về hạ tầng kết nối chính là thước đo mới cho giá trị bất động sản thay vì khoảng cách địa lý đơn thuần.

Bộ tiêu chí vàng và giải pháp phòng thủ tài chính an toàn

Trước bối cảnh một số chủ đầu tư tung ra các gói ưu đãi lãi suất khủng (như mức trần 6% trong 5 năm), ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Đối ngoại Công ty Smartland, lưu ý nhà đầu tư không nên "sa bẫy" kỳ vọng.

Ông Đăng đưa ra nguyên tắc không thỏa hiệp với pháp lý và bộ tiêu chí nhận diện dự án độc bản gồm: Tính hữu hạn (mặt nước, cận metro), sự khan hiếm thực tế và khả năng tạo ra dòng tiền bền vững qua việc khai thác cho thuê. Theo ông, chấp nhận chi phí cao hơn 10-15% để mua sự an toàn, đồng bộ và khả thi vẫn là lựa chọn thông minh hơn sản phẩm rẻ nhưng rủi ro.

Theo các chuyên gia, trong tương lai gần, sự thuận tiện về hạ tầng kết nối chính là thước đo mới cho giá trị bất động sản. Ảnh: QH

Bàn về bài toán tài chính, chuyên gia Huỳnh Trung Minh dự báo dòng tiền sẽ đổ mạnh vào bất động sản từ cuối năm 2026, nhưng sẽ có sự chọn lọc khắt khe. Ông Minh khuyên người mua nhà, đặc biệt là nhóm mua căn hộ đầu tiên, cần thực hiện chiến lược bảo hiểm cho khoản vay. Cụ thể, người mua nên chuẩn bị vốn tự có từ 50-60%, đồng thời tận dụng hạn mức vay tối đa để lập một quỹ dự phòng rủi ro gửi tiết kiệm.

"Điều này giúp khách hàng chủ động ứng phó nếu lãi suất biến động hoặc thu nhập bị ảnh hưởng. Đừng để tiền nợ gốc lãi hàng tháng vượt quá 40% thu nhập để đảm bảo sức khỏe tài chính bền vững" - ông Minh khuyến cáo.

Các chuyên gia đều cho rằng thị trường năm 2026 là giai đoạn lửa thử vàng. Cơ hội chỉ thực sự dành cho những nhà đầu tư tỉnh táo, biết đặt niềm tin vào các chủ đầu tư có nội lực và các dự án có giá trị thực.