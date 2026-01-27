Hà Nội tăng gấp đôi mức bồi thường khi thu hồi đất cho các dự án trọng điểm 27/01/2026 11:32

(PLO)- HĐND TP Hà Nội quyết định nâng mức bồi thường khi thu hồi đất cho các dự án lớn, quan trọng, với trần tối đa gấp hai lần quy định chung, nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sáng 27-1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết triển khai khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định hiện hành đối với các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Bồi thường đất có dự án trọng điểm tăng gấp 2 lần

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án quan trọng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung.

Nghị quyết gồm 5 điều, quy định cụ thể phạm vi áp dụng, đối tượng, tiêu chí và mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điểm đáng chú ý nhất là chính sách điều chỉnh hệ số bồi thường về đất, được xem là “nút thắt” lớn nhất trong quá trình giải phóng mặt bằng thời gian qua.

Cụ thể, đối với các dự án thuộc điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 258/2025/QH15, mức bồi thường về đất được áp dụng bằng hai lần so với mức quy định chung.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án được đề xuất áp dụng cơ chế bồi thường có lợi hơn cho người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối với các dự án thuộc các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1, mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần. Riêng bồi thường về tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại, các khoản hỗ trợ và tái định cư vẫn được áp dụng một lần theo mức hiện hành.

Theo HĐND TP Hà Nội, việc phân nhóm dự án và áp dụng hệ số bồi thường khác nhau nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất, quy mô, mức độ tác động và vai trò của từng dự án đối với phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, giai đoạn 2026–2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội ở mức hai con số, hình thành các động lực phát triển mới, đồng thời củng cố vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Để đạt được mục tiêu này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 258/2025/QH15, cho phép Hà Nội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có việc chủ động quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất cho các dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược.

Khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết 258 giao HĐND TP Hà Nội quyết định tiêu chí và mức bồi thường, với trần tối đa không quá hai lần so với quy định chung. Trên cơ sở đó, TP Hà Nội đã lựa chọn phương án điều chỉnh theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối nguồn lực.

Hàng loạt dự án lớn được áp dụng

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm theo danh mục của Nghị quyết 258, có tác động lớn đến không gian phát triển và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Trong đó có thể kể đến Khu đô thị thể thao Olympic; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế – chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và Tây Tựu…

Theo UBND TP Hà Nội, đây đều là những dự án có quy mô lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo người dân. Việc nâng mức bồi thường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, giảm khiếu kiện, tăng mức độ đồng thuận xã hội và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Về nguồn lực tài chính, UBND TP Hà Nội cho biết việc thực hiện Nghị quyết sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các dự án đầu tư công, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính trong tổng mức đầu tư và cân đối theo kế hoạch vốn. Với các dự án BT hoặc dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhà đầu tư sẽ ứng trước kinh phí và được hoàn trả thông qua cơ chế khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Hà Nội chưa phải cân đối ngay nguồn ngân sách để thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án nêu trên.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết này là bước đi chính sách quan trọng, vừa tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vừa tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho Thủ đô trong giai đoạn tới.