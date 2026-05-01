Hôm nay, các phương tiện chính thức được lưu thông trên cầu N3, nút giao An Phú 01/05/2026 12:50

(PLO)- Từ 11 giờ 15 phút ngày 1-5, các phương tiện chính thức được lưu thông trên cầu N3, cầu Giồng Ông Tố mới để về đường Đồng Văn Cống, hướng về cảng Cát Lái.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết nhánh cầu N3 nằm tại nút giao đường Mai Chí Thọ - đường Đồng Văn Cống chính thức được thông xe từ trưa ngày 1-5. Theo đó, các phương tiện sẽ lưu thông 1 chiều, với 2 làn xe, kết nối với cầu Giồng Ông Tố mới để vào đường Đồng Văn Cống.

Nhánh cầu N3, nút giao An Phú đã được thông xe. Video: ĐÀO TRANG

Dự án có điểm đầu tại đường Mai Chí Thọ giáp với gói thầu XL5 (Xây dựng hầm chui HC1-01) và điểm cuối giao với gói thầu XL8 (Xây dựng cầu Giồng Ông Tố). Dự án có chiều dài gần 500m, rộng từ 9-10m, vận tốc tối đa cho các phương tiện là 50km/h.

Các phương tiện di chuyển lên cầu N3.

"Dự án sau hơn 1 năm triển khai thi công đã được hoàn thành, góp phần giảm ùn ứ cho khu vực nút giao An Phú. Trước đây, khi chưa có nhánh cầu N3, khu vực này thường xuyên ùn ứ, do lượng lớn container di chuyển về hướng cảng Cát Lái phải xếp hàng di chuyển vào khu vực này. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, các phương tiện được lưu thông liên tục một chiều mà không cần chờ đèn đỏ, từ đó giúp lưu thông nhanh hơn.

Dự kiến tới tháng 6, nhánh cầu N4 tiếp tục hoàn thiện. Lúc này, lượng container từ cảng về đường Mai Chí Thọ cũng được lưu thông liên tục, giúp dòng xe thoát nhanh hơn"- đại diện Ban Giao thông nói.

Đối với các dự án khác, Ban Giao thông cho biết toàn dự án nút giao An Phú sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 6-2026. Tuy nhiên, đối với nhánh cầu nối từ đường Lương Định Của về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang vướng mặt bằng nên sẽ tiếp tục hoàn thành sau khi có mặt bằng.

Cầu N3 được hoàn thành, các phương tiện lưu thông liên tục hơn.

Hơn 11 giờ ngày 1-5, các phương tiện được lưu thông qua cầu mới.

Việc thông xe giúp giảm ùn ứ khu vực phía Đông.

Đến nay, nút giao An Phú đã giảm ùn ứ hơn.

Đường vào khu vực cảng Cát Lái đã nhanh hơn.

Cầu N3 nối thông với cầu Giồng Ông Tố đã hoàn thành trước đó.

Nhiều hạng mục của dự án đang được gấp rút triển khai.