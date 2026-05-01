Hôm nay, các phương tiện chính thức được lưu thông trên cầu N3, nút giao An Phú

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết nhánh cầu N3 nằm tại nút giao đường Mai Chí Thọ - đường Đồng Văn Cống chính thức được thông xe từ trưa ngày 1-5. Theo đó, các phương tiện sẽ lưu thông 1 chiều, với 2 làn xe, kết nối với cầu Giồng Ông Tố mới để vào đường Đồng Văn Cống.
Dự án có điểm đầu tại đường Mai Chí Thọ giáp với gói thầu XL5 (Xây dựng hầm chui HC1-01) và điểm cuối giao với gói thầu XL8 (Xây dựng cầu Giồng Ông Tố). Dự án có chiều dài gần 500m, rộng từ 9-10m, vận tốc tối đa cho các phương tiện là 50km/h.
"Dự án sau hơn 1 năm triển khai thi công đã được hoàn thành, góp phần giảm ùn ứ cho khu vực nút giao An Phú. Trước đây, khi chưa có nhánh cầu N3, khu vực này thường xuyên ùn ứ, do lượng lớn container di chuyển về hướng cảng Cát Lái phải xếp hàng di chuyển vào khu vực này. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, các phương tiện được lưu thông liên tục một chiều mà không cần chờ đèn đỏ, từ đó giúp lưu thông nhanh hơn.
Dự kiến tới tháng 6, nhánh cầu N4 tiếp tục hoàn thiện. Lúc này, lượng container từ cảng về đường Mai Chí Thọ cũng được lưu thông liên tục, giúp dòng xe thoát nhanh hơn"- đại diện Ban Giao thông nói.
Đối với các dự án khác, Ban Giao thông cho biết toàn dự án nút giao An Phú sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 6-2026. Tuy nhiên, đối với nhánh cầu nối từ đường Lương Định Của về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang vướng mặt bằng nên sẽ tiếp tục hoàn thành sau khi có mặt bằng.
Dự án Đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú được xây dựng 3 tầng để giải quyết nhu cầu giao thông cho các luồng giao thông chính qua nút giao này.
Đối với khu vực nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) với đường Mai Chí Thọ sẽ có tầng (-1): Xây dựng hầm chui (2 chiều) kết nối đường cao tốc HLD với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài gòn); hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống;
Tầng (+1) xây dựng 2 cầu vượt gồm: 1 cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) và đường Lương Định Của với đường cao tốc HLD; 1 cầu vượt rẽ phải từ cao tốc HLD vào đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội).
Tầng (0) xây dựng tiểu đảo trung tâm và tháp biểu tượng theo phương án thiết kế kiến trúc được thông qua. Xây dựng 3 đơn nguyên cầu Bà Dạt trong phạm vi giữa 2 cầu hiện hữu;
Khu vực nút giao Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống:
Tầng (+1): Xây dựng 2 cầu vượt kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) với đường Đồng Văn Cống và ngược lại;
Xây dựng 2 đơn nguyên cầu Giồng Ông Tố trong phạm vi giữa 2 cầu hiện hữu;
Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác (tiểu đảo, cầu bộ hành, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống báo hiệu giao thông,…) đồng bộ với quy mô nút giao.