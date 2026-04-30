Ngày 1-5, thông xe nhánh cầu quan trọng của nút giao An Phú, phương tiện đi lại thế nào? 30/04/2026 08:00

(PLO)- Nhánh cầu N3, nút giao An Phú, kết nối từ đường Mai Chí Thọ vào đường Đồng Văn Cống sẽ chính thức được thông xe.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết 11 giờ, ngày 1-5, nhánh cầu N3, nút giao An Phú sẽ được thông xe.

Theo Ban Giao thông, dự án nhánh cầu N3 được khởi công vào ngày 19-2-2024, với tổng mức đầu tư 124 tỉ đồng.

Dự án nằm tại nút giao đường Mai Chí Thọ - đường Đồng Văn Cống. Sau khi thông xe sẽ tổ chức giao thông 1 chiều, với 2 làn xe, kết nối với cầu Giồng Ông Tố mới để vào đường Đồng Văn Cống.

Hiện nay các đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như sơn sửa, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng.

Nhánh cầu N3 sẽ giúp hàng ngàn phương tiện kết nối thuận lợi với đường Đồng Văn Cống để vào khu vực cảng Cát Lái thuận lợi. Bởi đây là luồng giao thông huyết mạch của hàng ngàn container di chuyển vào khu vực cảng Cát Lái mỗi ngày. Khi có cầu mới sẽ giúp tách dòng xe, đặc biệt là xe container được chạy thẳng, giảm giao cắt tại nút giao, giảm áp lực cho nút giao.

Từ đó, dự án giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông, tăng khả năng kết nối TP HCM với Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.

Tuyến đường đã được thảm nhựa, sẵn sàng được thông xe.