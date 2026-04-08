Tiếp tục ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm 08/04/2026 17:05

(PLO)- Chính phủ quyết định ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026 về an toàn thực phẩm cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 15/2026 tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Việc tạm ngưng này sẽ kéo dài cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cùng các nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian này, Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm cùng các văn bản hướng dẫn tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ yêu cầu các Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai thi hành nghị quyết theo đúng lĩnh vực được phân công quản lý.

Các bộ, ngành phải tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, đồng thời hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm.

Song song đó, các cơ quan quản lý cần chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cùng các quy trình nội bộ, hướng dẫn chuyên môn.

Đặc biệt, các bộ ngành phải rà soát Luật An toàn thực phẩm năm 2010 để đề xuất nội dung sửa đổi, gửi về Bộ Y tế tổng hợp nhằm xây dựng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, cũng như tham gia xây dựng các nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các hiệp hội, doanh nghiệp và đối tượng liên quan cũng phải được thực hiện thường xuyên.

Chính phủ giao Bộ Y tế kiểm tra, theo dõi và xử lý hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm và quảng cáo hàng hóa, dịch vụ. Bộ Y tế cũng chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện sản xuất đối với các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả các cơ sở đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền có tham gia sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này có trách nhiệm rà soát, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác trên nền tảng thương mại điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ chức đăng ký hoạt động công nhận (gồm cả phòng thử nghiệm), phối hợp với các bộ liên quan để rà soát, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Nghị định 342/2025 của Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phải thường xuyên phổ biến quy định pháp luật đến chính quyền cấp xã, hiệp hội, doanh nghiệp. Các địa phương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại điện tử trên địa bàn. Trọng tâm của công tác này là chú trọng ngăn ngừa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đối với thức ăn đường phố, bếp ăn học đường và bếp ăn tập thể.

Chính quyền địa phương phải công bố công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận theo quy định tại Nghị định 22/2026, đồng thời chịu trách nhiệm và thực hiện việc chỉ định hoặc giao nhiệm vụ cho cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, cơ sở kiểm nghiệm.

Các địa phương cũng phải chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ bố trí kinh phí lấy mẫu giám sát sản phẩm lưu thông trên thị trường, tập trung vào nhóm sản phẩm dùng cho các đối tượng có nguy cơ cao (trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh) để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.