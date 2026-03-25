Bộ Y tế đề xuất tiếp tục tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 25/03/2026 09:36

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026 về an toàn thực phẩm cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Dự thảo Nghị quyết mới đề xuất tạm ngưng hiệu lực áp dụng hai văn bản trên cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Bộ nêu rõ, trong thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026, Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Xe chở khoai mì tập kết tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) hồi đầu tháng 2-2026. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Bộ Y tế, qua tổng hợp báo cáo và kiểm tra thực tế, việc triển khai Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026 thời gian qua còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

"Trọng tâm vướng mắc nằm ở nội dung kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu dễ hư hỏng như rau, củ, quả, hải sản, thực phẩm tươi sống... thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cạnh đó, hiện nay các địa phương và một số bộ, ngành chưa sẵn sàng về nguồn lực cũng như các điều kiện cần thiết để triển khai các quy định mới", Bộ Y tế nêu.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/2026 ngày 4-2-2026 để tạm ngưng hiệu lực hai văn bản trên.

Nghị quyết 09/2026 sẽ hết hiệu lực vào ngày 16-4-2026. Bộ Y tế nhận định, nếu xây dựng Nghị quyết mới theo trình tự, thủ tục thông thường sẽ không bảo đảm ban hành và có hiệu lực trước ngày 15-4-2026.

"Điều này có thể dẫn đến khoảng trống pháp lý, tiếp tục phát sinh khó khăn trong công tác kiểm tra nhà nước trong bối cảnh các cơ quan chưa sẵn sàng nguồn lực. Do đó, việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn là hết sức cần thiết và cấp bách", Bộ Y tế nêu rõ.

Dự thảo Nghị quyết quy định tăng cường các giải pháp chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các tỉnh, thành.

Các cơ quan phải tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của UBND cấp tỉnh phải chú trọng ngăn ngừa việc ngộ độc thực phẩm đối với thức ăn đường phố, bếp ăn học đường và bếp ăn tập thể.

Các địa phương cũng phải chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ bố trí kinh phí lấy mẫu giám sát sản phẩm lưu thông trên thị trường, tập trung vào nhóm sản phẩm dùng cho các đối tượng có nguy cơ cao (trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh) để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.