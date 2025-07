Mở cửa xe ô tô cho đúng cách để không bị xử phạt theo Nghị định 168? 03/07/2025 12:50

Điều 19 Luật Trật tự an toàn giao thông 2024 quy định về mở cửa xe như sau:

Chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ.

Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Đồng thời mở cửa ô tô gây tai nạn sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168. Hiện hành mức phạt đối với hành vi mở cửa ô tô gây tai nạn được căn cứ theo điểm q khoản 5, điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024 (lỗi mở cửa xe ô tô không đảm bảo an toàn + gây tai nạn) như sau:

“Điều 6. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...q) Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

...10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

…b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm n, điểm o, điểm p, khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d khoản 4; điểm c, điểm d, điểm e, điểm h, điểm n, điểm o, điểm q khoản 5; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này.”

Theo quy định trên, hành vi mở cửa ô tô không đảm bảo an toàn có thể bị phạt từ 4 – 6 triệu đồng, nghiêm trọng hơn, nếu hành vi mở cửa ô tô gây tai nạn thì có thể bị phạt từ 20 – 22 triệu đồng.

Mở cửa ô tô gây tai nạn bị trừ bao nhiêu điểm GPLX?

Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính thì hành vi mở cửa ô tô gây tai nạn có thể bị trừ điểm GPLX.

Điều 6. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

…16. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

…c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm p khoản 5; điểm a, điểm c khoản 7; khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm;

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 9, khoản 10, điểm đ khoản 11 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Theo quy định này thì hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn có thể bị trừ 6 điểm GPLX, trường hợp mở cửa ô tô gây tai nạn có thể bị trừ 10 GPLX.