Chiếc ô tô không đổ xăng này chạy được 650 km mà chỉ có giá bằng 4 xe máy Honda SH 16/06/2026 10:29

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) do chuyên trang ô tô Autohome cập nhật, mẫu xe sedan fastback MG 07 sắp ra mắt đã chính thức xuất hiện trong danh mục xe năng lượng mới được miễn thuế mua mục.

Đây được coi là bước đi mang tính chiến lược của MG nhằm mở rộng dải sản phẩm, phục hồi và bứt phá doanh số trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Sự xuất hiện của MG 07 diễn ra ngay khi thị trường nội địa của MG ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực.

Số liệu từ China EV Datatracker cho thấy doanh số bán buôn của hãng trong tháng 5-2026 đã đạt 17.570 chiếc, tăng 12,0% so với tháng trước.

Điều này đánh dấu chu kỳ ổn định sản lượng bền vững sau khi chạm đáy ở mức 7.017 chiếc vào tháng 2-2026. Mẫu MG 07 mới được định vị để nhắm thẳng vào phân khúc thị trường cạnh tranh khốc liệt có giá khoảng 22.152 USD, tương đương 582 triệu đồng.

Chiếc ô tô MG 07 có thể chạy 650 km cho 1 lần sạc. Điểm nhấn công nghệ vượt trội trên MG 07 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Xe được trang bị một cảm biến Lidar đặt ngay trên nóc để đóng vai trò làm trung tâm cho mảng phần cứng hỗ trợ người lái.

Về mặt thẩm mỹ, MG 07 thu hút ánh nhìn nhờ tỷ lệ thân xe fastback đặc trưng với đường vát mượt mà từ kính chắn gió phía sau nối liền vào mái kính toàn cảnh panorama lộng lẫy.