Xiaomi triệu hồi hơn 115.000 xe điện SU7 do lỗi hệ thống hỗ trợ lái 23/09/2025 17:25

Động thái này được đưa ra sau một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba sinh viên thiệt mạng.

Theo Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SMA), hệ thống hỗ trợ lái xe của xe điện Xiaomi SU7 "không đủ khả năng nhận dạng và có thể không phát hiện, cảnh báo người lái đầy đủ trong một số tình huống nhất định". Cơ quan này cũng cho biết nếu tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc được bật, nó có thể không cung cấp đủ cảnh báo về hiệu suất trong các tình huống nguy hiểm.

Được biết, có tổng cộng có 116.887 xe điện Xiaomi SU7 bị triệu hồi. Tất cả đều được sản xuất từ tháng 2/2024 đến tháng 8/2025. Con số này chiếm khoảng 38% trong số 305.055 xe điện Xiaomi SU7 đã bán ra tại Trung Quốc kể từ đầu năm 2024.

Xiaomi cho biết lỗi này sẽ được khắc phục thông qua bản cập nhật phần mềm từ xa, tránh việc phải đưa xe đến trung tâm bảo hành.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến xe điện Xiaomi SU7 xảy ra vào tháng 3 vừa qua trên đường cao tốc Đức Châu - Thượng Nhiêu. Chiếc xe được cho là đang chạy với tốc độ 116 km/h, khi hệ thống Navigate on Autopilot được bật.

Hệ thống đã phát hiện "chướng ngại vật phía trước" và tự động phanh khi tiến đến khu vực thi công. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, tài xế đã can thiệp, đánh lái sang trái và phanh vừa phải, sau đó từ từ quay lại sang phải. Vài phút sau, chiếc xe đâm vào dải phân cách bê tông và bốc cháy, khiến ba người trên xe thiệt mạng.

Theo ông Chen Jinzhu, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Shanghai Mingliang Auto Service, việc triệu hồi xe điện Xiaomi SU7 do lỗi hệ thống có thể khiến một số người tiêu dùng Trung Quốc e ngại. Tuy nhiên, ông cũng nhận định việc này "cho thấy cam kết và sự tự tin của Xiaomi trong việc giải quyết vấn đề".