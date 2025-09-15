Toyota, Subaru và Lexus đồng loạt ngừng bán xe điện sau lệnh triệu hồi 15/09/2025 20:02

(PLO)- Một lệnh triệu hồi đã dẫn đến quyết định ngừng bán xe điện đối với các mẫu xe Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ.

Nhà sản xuất đã phát hiện lỗi phần mềm kiểm soát khí hậu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống làm tan sương. Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm và kiểm tra máy nén điện cho các xe bị ảnh hưởng.

Một lệnh triệu hồi đã dẫn đến quyết định ngừng bán xe điện đối với các mẫu xe Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ. Ảnh: Toyota.



Toyota, Subaru và Lexus đang tiến hành triệu hồi 94.320 xe điện tại Mỹ và ngừng bán xe điện này hiện đang có tại đại lý. Nguyên nhân được xác định do lỗi hệ thống điều hòa không khí, khiến bộ phận sưởi và làm tan băng không hoạt động.

Đợt ngừng bán xe điện và triệu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ đời 2023-2025. Cả ba mẫu xe này đều sử dụng chung một nền tảng, trong đó bZ4X chiếm phần lớn với 41.499 xe bị ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), một số lỗi lập trình có thể khiến hệ thống điều hòa (HVAC) chuyển sang "chế độ an toàn", tạm dừng chức năng sưởi và làm tan sương. Vấn đề này được cho là chỉ xảy ra trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi máy nén điện gặp sự cố.

Khi sự cố xảy ra trong thời tiết lạnh, hệ thống có thể không loại bỏ được sương giá, băng hoặc sương mù trên kính chắn gió. Điều này làm giảm tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Ban đầu, khi được Bộ Giao thông Vận tải Canada báo cáo về vấn đề này, Toyota cho rằng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng vì xe điện được trang bị hai nguồn nhiệt. Họ tin rằng nếu một nguồn gặp trục trặc, nguồn còn lại vẫn có thể hoạt động.

Tuy nhiên, các thử nghiệm sau đó trong "điều kiện cực lạnh" cho thấy hiệu suất sưởi kém hơn dự kiến, dù kính chắn gió không bị mờ sương ngay lập tức. Điều này dẫn đến một cuộc điều tra chuyên sâu hơn và cuối cùng phát hiện ra rằng lỗi máy nén điện có thể khiến bộ điều khiển HVAC chuyển sang "chế độ an toàn" và tạm dừng cả hai nguồn nhiệt.

May mắn thay, việc khắc phục khá đơn giản. Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm điều hòa và kiểm tra, thay thế máy nén điện nếu cần thiết.