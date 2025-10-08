Lỗi phần mềm camera lùi buộc Toyota triệu hồi gần 400.000 xe 08/10/2025 07:51

Trong đó, Tundra và Sequoia là đối tượng của đợt triệu hồi lớn nhất, liên quan đến 394.000 xe bán tải và SUV đời từ năm 2023 đến 2025. Theo nhà sản xuất ô tô, một sự cố lỗi phần mềm camera lùi có thể khiến hình ảnh từ camera chiếu hậu không được hiển thị chính xác.

Toyota vừa công bố hai đợt triệu hồi (thu hồi) ảnh hưởng đến khoảng 400.000 xe tại thị trường Hoa Kỳ do lỗi phần mềm camera lùi. Ảnh: Toyota.

Cụ thể, khi người lái chuyển xe sang số lùi (R), hệ thống thông tin giải trí 14 inch có thể hiển thị màn hình bán phần màu xanh, toàn bộ màu xanh lá cây hoặc màn hình đen. Tình trạng này vi phạm các tiêu chuẩn an toàn liên bang và làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm khi lùi xe.

Vì đây là lỗi lập trình (programming error), phương thức khắc phục được đánh giá là khá đơn giản: các kỹ thuật viên tại đại lý sẽ tiến hành cập nhật phần mềm cho hệ thống. Mặc dù vấn đề kỹ thuật về lỗi phần mềm camera lùi không quá phức tạp, thông báo chính thức đến các chủ xe dự kiến sẽ được gửi vào cuối tháng tới.

Đợt triệu hồi khác cũng ảnh hưởng đến khoảng 6.000 xe bán tải Tacoma được trang bị hệ dẫn động bốn bánh (4WD). Nhà sản xuất ô tô cho biết một số mẫu xe đời 2025 có thể gặp lỗi cụm trục truyền động trước (front axle assembly).

Toyota không đi vào chi tiết cụ thể, nhưng thông tin cho biết "một bộ phận được sử dụng trong khớp trục truyền động phía trước có thể không được sản xuất bằng vật liệu phù hợp và có nguy cơ bị biến dạng hoặc gãy trong khi vận hành".

Lỗi nghiêm trọng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng xử lý của xe mà còn cho phép xe dịch chuyển ngay cả khi đang ở chế độ đỗ (Park), tạo ra nguy cơ mất an toàn giao thông tiềm ẩn.

Chủ xe sẽ nhận được thông báo vào tháng 11 và được yêu cầu đưa xe đến đại lý ủy quyền. Nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra số sê-ri của cụm trục truyền động trước. Nếu xe nằm trong "lô hàng kém chất lượng", bộ phận này sẽ được thay thế miễn phí cho khách hàng theo chính sách triệu hồi của hãng.