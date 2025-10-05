Người tiêu dùng luôn có lý do để lựa chọn ô tô Toyota 05/10/2025 17:44

(PLO)-Ô tô Toyota là chiếc xe có khả năng đem lại tính bền bỉ cao nhất cho người tiêu dùng.

Một nghiên cứu về những chiếc xe bền nhất của Hãng nghiên cứu thị trường iSeeCars cho thấy, ô tô Toyota là thương hiệu xe đạt mốc chạy bền bỉ nhất với 400.000 km, vượt xa mức trung bình của ngành về tuổi thọ.

Các thương hiệu ô tô Toyota Lexus, Honda và Acura cũng là những phương tiện tiệm cận mốc 400.000 km.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích iSeeCars, nhận định, ô tô Toyota có danh tiếng xứng đáng về chất lượng cao và độ bền bỉ. Sau khi xem xét dữ liệu tuổi thọ trên hơn 174 triệu phương tiện, có thể khẳng định danh tiếng đó là hoàn toàn đúng.

Ngược lại, nhiều tên tuổi quen thuộc lại nằm dưới mức trung bình ngành về tuổi thọ chạy bền 4,8%. Các thương hiệu như GMC (4,6%), Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%) và Cadillac (4,5%) chỉ đạt mức xấp xỉ ngưỡng chuẩn. Các hãng khác bao gồm Subaru, Nissan và Dodge đều nằm dưới ngưỡng 4,8% khá xa.

Nghiên cứu iSeeCars cũng xem xét sự khác biệt giữa xe sang và xe phổ thông. Với xe phổ thông, người tiêu dùng thường đặt nặng giá trị sử dụng, và do đó tuổi thọ xe rất quan trọng. Do đó, ô tô Toyota và Honda là hai thương hiệu phổ thông duy nhất vượt trên mức trung bình của phân khúc này (5,1%).

Mặc dù Lexus và Acura thống trị đỉnh danh sách xe sang, nhưng xe sang trung bình rất ít khả khả đạt mức chạy 400.000 km. Nguyên nhân xe sang có tần suất sử dụng hàng năm thấp hơn, chứ không hoàn toàn do chất lượng chế tạo kém hơn.

Hãng iSeeCars kết luận rằng, đối với những người tiêu dùng có ý định giữ xe trong nhiều năm, bảng xếp hạng mới nhất cho thấy Toyota, Lexus, Honda, và Acura là những lựa chọn an toàn nhất để đảm bảo xe có thể đi được quãng đường dài.