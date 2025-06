Hyundai New Creta 'chốt' giá bán từ 599 triệu đồng 03/06/2025 11:39

(PLO)-So với phiên bản tiền nhiệm, Hyundai New Creta được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 599 triệu đồng mang nhiều thiết kế, trang bị ấn tượng.

Ngày 3-6, Hyundai New Creta được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu đến thị trường và khách hàng. New Creta được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 599 triệu đồng.

New Creta được phân phối 4 phiên bản.

New Creta sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.330 x 1.790 x 1.660 mm, khoảng sáng gầm 200mm mang đến dáng vẻ mạnh mẽ trong tổng thể gọn gàng, cân đối.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tối màu mạ chrome mới.

New Creta tiếp tục được sử động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT do Hyundai phát triển.

New Creta được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco (tiết kiệm) – Normal (Thông thường) – Sport (thể thao), Smart (thông minh) với những tuỳ chỉnh ở chân ga, hộp số,… Đồng thời, xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất) nhằm tăng cường khả năng vận hành khi gặp điều kiện bất lợi.

New Creta được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, tích hợp tính năng làm mát ở hàng ghế trước, cùng ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đảm bảo sự thoải mái tối đa.

Về an toàn, New Creta có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái như: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM...