Hiểu đúng về việc phục hồi 12 điểm của giấy phép lái xe 24/09/2025 14:12

(PLO)- Người lái xe chưa bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Cục CSGT - C08, Bộ Công an - cho biết trong một tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy từ ngày 25-7 đến 25-8, lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn của 220 trường hợp; tước phù hiệu 871 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã thực hiện trừ điểm GPLX với 5.522 trường hợp, tạm giữ 347 phương tiện các loại.

Nhiều người hiểu sai về quy trình phục hồi điểm giấy phép lái xe. Ảnh: MINH HOÀNG

Việc trừ điểm GPLX bắt đầu từ ngày 1-1-2025 và mỗi GPLX sẽ có 12 điểm. Tuy nhiên, nhiều người đang hiểu sai về việc phục hồi điểm của GPLX.

Chị TTL (ngụ TP.HCM) cho biết: “Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ điểm của GPLX sẽ được phục hồi sau 1 năm, nghĩa là trong năm đó có vi phạm giao thông hay không nhưng không bị trừ hết 12 điểm thì sẽ được phục hồi trở lại 12 điểm cho năm sau”.

Theo quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nếu người lái xe vi phạm giao thông, bên cạnh bị phạt tiền thì còn bị trừ điểm GPLX, số điểm bị trừ là bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể. Tuy nhiên, nếu đã bị trừ điểm thì sẽ không bị tước quyền sử dụng GPLX.

Trường hợp chưa bị trừ hết 12 điểm GPLX và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Ví dụ, ngày 15-1-2025, anh A bị trừ 3 điểm GPLX, sau đó anh A không bị trừ điểm nữa thì 12 tháng được tính từ ngày 15-1-2025, tức là đến ngày 15-1-2026 anh A sẽ được phục hồi 12 điểm.

Còn nếu ngày 15-1-2025, anh A bị trừ 3 điểm GPLX, đến ngày 11-6-2025 anh A lại bị trừ thêm 2 điểm thì 12 tháng được tính từ ngày 11-6-2025, tức là đến ngày 11-6-2026 anh A sẽ được phục hồi 12 điểm.

Trường hợp GPLX bị trừ hết 12 điểm thì sẽ không được lái xe trong vòng 6 tháng. Sau đó, người lái xe phải nộp hồ sơ để tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu đạt yêu cầu thì được phục hồi 12 điểm và được lái xe như bình thường.