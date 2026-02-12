Thương tâm bé 5 tuổi tử vong sau va chạm trên Quốc lộ 1 12/02/2026 16:37

(PLO)- Chỉ trong 2 ngày đã liên tiếp có 2 vụ tai nạn chết người xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt thương tâm vừa xảy ra sáng nay (12-2) trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, một lần nữa cảnh báo về sự an toàn của trẻ em khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ huyết mạch.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 12-2.

Theo đó vào khoảng 9 giờ sáng nay, ông H.V.P (50 tuổi ngụ Tân Thành) điều khiển xe mô tô chở theo vợ và cháu gái là bé L.T.H.Y (5 tuổi) đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Khánh Hòa – Đồng Nai. Khi đến Km 1713+950 thuộc thôn Dân Phú, xe bất ngờ va chạm với xe máy của ông N.K.T (29 tuổi, ngụ Gia Lai) đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến chiếc xe chở cả gia đình loạng choạng. Nghiệt ngã thay, bé Y. bị văng ra khỏi xe đúng lúc chiếc xe đầu kéo mang BKS 37H-023.68 do lái xe HCC (ngụ Nghệ An) điều khiển đang từ phía sau lao tới.

Do tình huống quá bất ngờ, tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý, khiến bé gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nỗi đau xé lòng của người thân bên thi thể của đứa trẻ mới 5 tuổi đã khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 11-2. Ảnh PN.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn chết người thứ hai liên tiếp xảy ra tại xã Hàm Kiệm chỉ trong vòng 24 giờ.

Trước đó, chiều 11-2, một người đàn ông đi xe máy cũng đã thiệt mạng tại chỗ sau vụ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát đăng ký tại TP.HCM 51D-421.57 khi phương tiện này lưu thông từ đường nhánh ra Quốc lộ 1.

Liên tiếp các vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo và xe máy trên cùng một cung đường đã phơi bày sự nguy hiểm tại khu vực này. Đặc biệt, là thời điểm các phương tiện về Tết tập trung với lưu lượng rất đông luôn tiềm ẩn những rủi ro khủng khiếp mà chỉ một giây sơ sẩy, cái giá phải trả là cả một mạng người.