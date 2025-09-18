Thống nhất khởi công cầu Cần Thơ 2 dài hơn 17 km vào năm 2027 18/09/2025 11:32

Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà tại cuộc họp giữa tháng 9 về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các cơ quan, chuyên gia để hoàn chỉnh hồ sơ. Việc nghiên cứu phải phân tích kỹ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở đề xuất phương án kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi, phù hợp lưu lượng thiết kế, hạn chế chiếm dụng đất, giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng lưu ý BQL dự án Mỹ Thuận nghiên cứu các thủ tục cần thiết để bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch quốc gia và địa phương, tránh chồng lấn với các dự án đang triển khai, đồng thời tận dụng tối đa hạ tầng đã đầu tư.

Mô phỏng cầu Cần Thơ 2. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Đáng chú ý, Thứ trưởng thống nhất phương án xây dựng cầu Cần Thơ 2 là công trình cầu đường bộ cao tốc kết hợp cầu vượt sông Hậu của tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Cách làm này giúp tiết kiệm khoảng 5.000 tỉ đồng. Hồ sơ dự án cần làm rõ phương án phân kỳ đầu tư các hạng mục đường sắt để tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư.

Về quy mô, dự án sẽ có 6 làn xe, bề rộng mỗi làn 3,75 m, bố trí làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Cầu chính lựa chọn kết cấu dây văng với nhịp chính dự kiến 450 m, kết cấu dàn thép.

Đường dẫn phía Vĩnh Long sẽ đi thấp để tiết kiệm chi phí, còn phía Cần Thơ đi cao nhằm tăng kết nối dân sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, khu công nghiệp, cảng bến và khai thác quỹ đất hai bên. BQL dự án Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn bổ sung luận cứ, so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho phương án này.

Dự kiến công trình khởi công năm 2027 và hoàn thành sau 5 năm.

Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, BQL dự án Mỹ Thuận và BQL dự án Đường sắt cần tham khảo ý kiến tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm về cầu dây văng khẩu độ lớn, kết hợp cả đường bộ và đường sắt.

Thêm vào đó, BQL dự án Mỹ Thuận được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 26-9. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu công tác tổ chức thẩm định và triển khai các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền.

Theo báo cáo do BQL dự án Mỹ Thuận lập, cầu Cần Thơ 2 dài 17,2 km. Điểm đầu kết nối nút giao Chà Và (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) - cuối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; điểm cuối tại nút giao IC2 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) - giao quốc lộ Nam Sông Hậu, đầu tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cầu mới cách cầu Cần Thơ hiện hữu 4,5 km về hạ lưu. Cầu có nhịp chính dài 550 m, khổ thông thuyền rộng 300 m.

Tổng mức đầu tư được đề xuất từ 24.265 tỉ đồng đến 27.650 tỉ đồng, tùy phương án xây cầu độc lập hay kết hợp cả đường bộ và đường sắt. BQL dự án Mỹ Thuận kiến nghị sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công.

Thời gian thực hiện dự án được đề xuất khởi công năm 2026 và hoàn thành cơ bản năm 2030.