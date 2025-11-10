Công an xã đuổi theo xe khách bắt nghi can cướp giật tiệm vàng ở TP.HCM 10/11/2025 17:05

(PLO)- Công an xã Vạn Ninh đã đuổi theo xe khách, đến đoạn gần hầm Đèo Cả thì bắt giữ được Lương Công Tuấn Vũ, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng ở phường An Phú.

Ngày 10-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang làm các thủ tục bàn giao Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, ngụ Quang Trung, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Lương Công Tuấn Vũ là nghi phạm cướp tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM sáu ngày trước, bị Công an xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Lương Công Tuấn Vũ lúc bị bắt giữ. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-11, trong lúc đang trực bão số 13, Công an xã Vạn Ninh nhận được thông tin từ Phòng PC02, Công an tỉnh Khánh Hoà về việc nghi phạm cướp tiệm vàng tại phường An Phú vào ngày 4-11, đang di chuyển trên ô tô khách hướng Nam - Bắc đang di chuyển qua địa bàn xã Vạn Ninh.

Nhận được tin báo, Công an xã Vạn Ninh lập tổ công tác để truy vết, bám theo xe khách mang biển số tỉnh Lâm Đồng đang chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam – Bắc.

Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 5-11, khi đến xe khách đến đoạn gần hầm Đèo Cả, tổ công tác bắt kịp xe khách, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác Công an xã Vạn Ninh đã nhanh chóng bắt giữ Lương Công Tuấn Vũ.

Công an xã Vạn Ninh bàn giao nghi phạm cho Phòng PC02. Ảnh: XH

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận là người đã gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường An Phú vào ngày 4-11 và đang trên đường trốn về Thanh Hoá.

Lương Công Tuấn Vũ sau đó được Công an xã Vạn Ninh bàn giao cho Phòng PC02, Công an tỉnh Khánh Hòa để cơ quan này xử lý theo quy định.