Hàng trăm cuộc gọi cầu cứu khi bão số 13 đổ bộ 06/11/2025 20:56

(PLO)- Nhiều người dân ở Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk gọi điện báo cơ quan chức năng nhà đã bị tốc mái, ngập nặng khi bão 13 đổ bộ.

Lúc 19 giờ 30 ngày 6-11, lãnh đạo phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết nhiều người dân gọi điện báo nhà bị sập, ngập nước trong khi gió bão đang rất mạnh, mưa rất to.

Theo lãnh đạo phường Sông Cầu, một ngôi nhà đối diện trại giam Long Bình ở tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu bị gió bão làm đổ sập, ba người bị mắc kẹt bên trong.

Hai bà cháu được cứu khi căn nhà bị sập. Ảnh: MT

Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND phường Sông Cầu xác nhận sự việc; đồng thời thông tin ba người này đã được cứu gồm hai người lớn khoảng 60 tuổi và một cháu bé hai tuổi.

Ngay khi phát hiện ngôi nhà của người dân bị sập, các chiến sĩ đang ứng trực ở trại giam Long Bình tức tốc đến ứng cứu kịp thời. Hiện ba người này đã được đưa vào khu tập thể an toàn.

Nhiều người lên mạng xã hội cầu cứu. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, đang ứng trực tại tổ xung kích phòng, chống lụt bão, ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, liên tục nhận điện thoại của người dân báo nhà tốc mái, ngập nước, cây cối ngã đổ rất nhiều.

“Hiện mưa đang rất to, gió rất mạnh nên chúng tôi chỉ hướng dẫn người dân tìm nơi an toàn như gầm giường, gầm bàn, nhà vệ sinh… hoặc nhà ai có gác thì trèo lên để đảm bảo an toàn. Các lực lượng ứng trực sẽ lên đường ngay khi gió giảm bớt, mưa ngớt. Cầu mong người dân không ai bị sao”- ông Thao nói.

Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân ở khu vực thị xã Sông Cầu cũ kêu cứu vì nhà bị tốc mái, sập, ngập nặng.

Người dân nhắn tin vào nhóm chat của tổ dân phố báo nhà bị sập, bị ngập ở Sông Cầu. Ảnh: XUÂN HOÁT

Anh Trần Minh Thắng, nhà ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến 20 giờ nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình anh.

“Nhà tôi đang có nhiều người cao tuổi đang cư ngụ nhưng không thể thoát ra ngoài được. Tôi không còn cách nào khác là lên mạng xã hội kêu cứu, hy vọng lực lượng chức năng nào ở gần đến giúp gia đình”- anh Thắng nói.

Tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ cũng ghi nhận nhiều nhà bị ngập như gia đình anh Thắng.

Khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực xã Xuân Cảnh, Xuân Hải, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm cuộc điện thoại liên tục gọi về cơ quan thường trực của Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại phường Sông Cầu.

Nhiều nhà dân bị ngập khi bão đang quần thảo. Ảnh: A. THẮNG

Chỉ trong khoảng 30 phút, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu. Nhiều người dân còn để lại số điện thoại trên mạng xã hội để mong được hỗ trợ khi nhà bị tốc mái, nước tràn vào hoặc gió quật đổ.

Theo ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã nắm vị trí các điểm kêu cứu và sẵn sàng ứng cứu ngay khi gió giảm cấp. “Hiện gió giật cấp 12-13, sóng rất lớn nên các lực lượng chưa thể tiếp cận. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”- ông Mỹ nói.