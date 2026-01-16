YouTuber Đinh Thị Lan đề nghị hoãn phiên tòa nhưng HĐXX không chấp nhận 16/01/2026 10:30

(PLO)- Sau khi hội ý, HĐXX đã không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên tòa của bị cáo Đinh Thị Lan.

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 - TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khoảng 9 giờ, bị cáo Đinh Thị Lan được dẫn giải tới tòa.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Thư ký phiên tòa báo cáo bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt. Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt.

Phía bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là luật sư Hồ Nguyên Lễ.

Bị cáo được dẫn giải tới tòa sáng nay. Video; TRÍ MINH - SONG MAI

Tại phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Đinh Thị Lan khai to, rõ về thông tin cá nhân.

Bị cáo Đinh Thị Lan cho rằng quá trình điều tra đã nhiều lần khiếu nại các quyết định tố tụng và không đồng ý nhận cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo này cho biết trong thời gian tạm giam, đã gửi 36 đơn tố cáo nhiều cá nhân, nhưng chưa được giải quyết.

Bị cáo Lan cho biết có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do khiếu nại chưa được giải quyết và để thuê luật sư bào chữa.

Đại diện VKS tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Về vấn đề này, đại diện VKS cho bị cáo Lan biết quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm đúng quy định của pháp luật; các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ, đúng quy định.

Việc kiểm sát viên đeo khẩu trang khi gặp bị cáo là do đang bị cảm cúm và đã có thông báo rõ cho bị cáo biết gặp bị cáo làm gì, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với việc yêu cầu thay đổi kiểm sát viên, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ. Việc thay đổi hay không là quyết định của HĐXX.

Hội thẩm nhân dân cho rằng bị cáo nên có thái độ ôn hòa, ngắn gọn, tập trung vào câu hỏi của HĐXX và không nên chỉ trỏ, không tuân thủ nội quy phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX bác bỏ việc bị cáo cho rằng các quyết định tố tụng có vi phạm tố tụng nên tòa án tiếp tục xét xử.

Về yêu cầu phải có luật sư bào chữa, HĐXX xét thấy trong quá trình xét xử, tòa án không nhận được đơn yêu cầu luật sư của bị cáo. Mặt khác, sau khi có bản án sơ thẩm bị cáo vẫn có quyền kháng cáo.

Do đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên tòa của bị cáo.