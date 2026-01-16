YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù 16/01/2026 12:49

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân...

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 - TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù giam về tội danh nêu trên.

HĐXX bị cáo Đinh Thị Lan. Ảnh: SONG MAI

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại tòa, đã có đủ căn cứ xác định, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Hành vi của bị can Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16; điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo đã đăng 6 video trên vào nhiều ngày khác nhau, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân... nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

HĐXX cũng ghi nhận cho bị cáo Đinh Thị Lan một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bị cáo Đinh Thị Lan.