Đang xét xử phúc thẩm YouTuber Đinh Thị Lan 15/04/2026 09:01

(PLO)- HĐXX không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư của bị cáo Đinh Thị Lan (YouTuber Đinh Thị Lan)...

Ngày 15-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Thị Lan. Thẩm phán, chủ tọa là bà Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Trần Thanh Khánh.

Tại phiên phúc thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt.

Bị cáo Đinh Thị Lan cho biết có làm đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư.

HĐXX cho biết sau khi tòa án tống đạt bản án sơ thẩm, bị cáo Lan đã không mời luật sư tham gia bào chữa và tội danh bị cáo bị truy tố không thuộc trường hợp bắt buộc phải có luật sư bào chữa tham gia. Do đó, HĐXX đã không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 16-1, TAND Khu vực 7 - TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nội dung vụ án, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16; điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.