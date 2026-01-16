Đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng trình bày gì tại tòa? 16/01/2026 15:39

(PLO)- Luật sư đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan đã làm ảnh hưởng và gây thiệt hại rất lớn cho Công ty Đại Nam, vợ chồng bà Hằng...

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) 1 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan. Ảnh: SONG MAI

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại tòa, đã có đủ căn cứ xác định, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt. Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ đã đại diện bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam để trình bày tại phần tranh luận.

Theo luật sư, Công ty Cổ phần Đại Nam là doanh nghiệp hoạt động nhiều ngành nghề đăng ký hợp pháp theo quy định pháp luật. Trong suốt thời gian dài, bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, cùng Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu...

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Hành vi này đã ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng của người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đại Nam; ảnh hưởng tới các hoạt động thiện nguyện, từ thiện và nhiều hệ lụy khác liên quan đến Quỹ từ thiện Hằng Hữu...

Tại văn bản ngày 28-10-2025 của Công ty Cổ phần Đại Nam, ngày 7-11-2025 của bà Nguyễn Phương Hằng, xác định hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan đã làm ảnh hưởng và gây thiệt hại rất lớn cho Công ty Đại Nam, vợ chồng bà Hằng...

Luật sư đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa. Ảnh: SONG MAI

"Tuy nhiên, với tâm nguyện hỷ xả muốn dành nhiều thời gian để tận tâm hoạt động thiện nguyện phục vụ xã hội, từ đó mà Công ty Cổ phần Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu Đinh Thị Lan bồi thường thiệt hại về trách nhiệm dân sự, tinh thần" - luật sư Hồ Nguyên Lễ nói.

Song, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan buông bỏ sân si, chấm dứt mọi hành động truyền thông đăng tải phát tán thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu.

Thông qua luật sư, bà Hằng cũng yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan xóa các clip liên quan đến bà Hằng, ông Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã đăng tải trái phép trên mạng xã hội.

Về phần hình sự, Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xử lý bà Đinh Thị Lan theo đúng quy định pháp luật.