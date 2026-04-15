Con đường hư hỏng, xuống cấp hơn 7 km ở Quảng Ngãi khiến người dân khốn khổ

Đô thị

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Tuyến đường chỉ dài hơn 7km nhưng dày đặc các điểm hư hỏng, xuống cấp.

Tuyến đường ĐH09 dài khoảng 7,3 km nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) là trục giao thông quan trọng kết nối xã Bình Minh với xã Bình An (huyện Bình Sơn cũ).

Tuyến đường ĐH09 nhìn từ trên cao.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, con đường chưa được sửa chữa, nâng cấp nên hiện xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc ổ gà, nhiều đoạn lộ đá, gồ ghề, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
Theo ghi nhận, vào mùa nắng, mỗi khi xe chạy qua, bụi đất cuốn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối hai bên đường. Người dân phải đóng kín cửa, che chắn, thậm chí tưới nước để giảm bụi, nhưng hiệu quả không đáng kể.
Đến mùa mưa, nước đọng trong các hố sâu biến mặt đường thành những vũng bùn lầy lội. Việc đi lại trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ông Võ Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Mỹ Long Tây) cho biết tuyến đường xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa. “Tội nhất là học sinh, mùa mưa nước đọng đầy ổ voi, ổ gà, các cháu đi học dễ trượt ngã. Mong sớm được nâng cấp để người dân đi lại an toàn hơn”, ông Thanh nói.
Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, việc buôn bán của người dân ven đường cũng gặp khó. Bà Võ Thị Tuyết (62 tuổi, trú thôn Mỹ Long Tây) cho hay: “Nhiều người chạy ngang nhưng không dừng lại mua vì đường xấu, bụi nhiều. Buôn bán ngày càng ế ẩm”.
Ông Đỗ Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh xác nhận, tuyến ĐH09 đã xuống cấp nghiêm trọng do không được duy tu trong thời gian dài. Ngoài mặt đường hư hỏng, một số cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ông Huấn, trước mắt địa phương đã đổ cấp phối tại một số đoạn hư hỏng nặng để giảm bớt khó khăn cho người dân, song đây chỉ là giải pháp tạm thời. “Đây là tuyến đường độc đạo, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa lũ. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm bố trí kinh phí để nâng cấp toàn tuyến, đảm bảo an toàn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Huấn nói.
Trước đó, huyện Bình Sơn (cũ) đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đường này với tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai và người dân vẫn phải dài cổ chờ đợi.
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
từ khóa

#quảng ngãi #đường hư #đường rách nát #đường xuống cấp #xã bình minh

Đọc thêm