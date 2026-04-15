Con đường hư hỏng, xuống cấp hơn 7 km ở Quảng Ngãi khiến người dân khốn khổ
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Tuyến đường chỉ dài hơn 7km nhưng dày đặc các điểm hư hỏng, xuống cấp.
Tuyến đường ĐH09 dài khoảng 7,3 km nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) là trục giao thông quan trọng kết nối xã Bình Minh với xã Bình An (huyện Bình Sơn cũ).
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, con đường chưa được sửa chữa, nâng cấp nên hiện xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc ổ gà, nhiều đoạn lộ đá, gồ ghề, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.