Đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh hư hỏng, người dân lo ngại mất an toàn 17/10/2025 08:55

(PLO)- Chưa đầy hai năm sau khi thông xe, tuyến đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh đã xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi, gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường Vành đai Tân An, dài gần 23 km, với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng, được xem là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025, kỳ vọng mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62.

Video: Đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh hư hỏng, người dân lo ngại mất an toàn

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai năm đưa vào khai thác, tuyến đường này đã xuống cấp nặng, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

Hư hỏng nhiều điểm, người dân lo mất an toàn giao thông

Theo ghi nhận của Báo Pháp luật TP.HCM, nhiều đoạn đường xuất hiện hàng loạt ổ gà, ổ voi, mặt nhựa bị rạn nứt và đùn cục.

Nhằm hạn chế tai nạn, người dân để nhánh cây ngay khu vực ổ voi, ổ gà.

Tình trạng hư hỏng tập trung chủ yếu tại đoạn từ Quốc lộ 62 (xã Mỹ An) đến cầu vượt cao tốc số 7 (phường Khánh Hậu) gần 3km. Đáng nói, các vết nứt và ổ voi xuất hiện gần cầu Rạch Chanh trên đường Vành đai, gây khó khăn cho người lưu thông qua khu vực.

Những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường

Ông Lê Văn Mạnh (65 tuổi, ngụ phường Khánh Hậu) người dân thường xuyên tập thể dục ở đây chia sẻ, con đường này từng là niềm hy vọng lớn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng giờ lại trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi đi qua. “Chưa tới hai năm mà đã hư hỏng nặng, có người bị té ngã vì ổ voi, ổ gà. Năm ngoái đã vá sửa vài lần nhưng nay còn tệ hơn”, ông Mạnh bức xúc.

Nhiều ổ voi, ổ gà người dân phải cẩn trọng khi lưu thông qua lại.

Những ổ voi sâu và rộng không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp an toàn giao thông.

Nhiều người điều khiển phương tiện phải lạng lách tránh chướng ngại vật, tăng nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Người dân cho rằng, với một đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh lại hư hỏng sớm là điều “không thể chấp nhận được”.

Chính quyền vào cuộc kiểm tra, khẩn trương khắc phục



Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), tuyến đường hiện đã hết thời gian bảo hành và được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, duy tu. Việc vá tạm chỉ là giải pháp tình thế, cần phải kiểm tra toàn diện chất lượng vật liệu, quy trình thi công và giám sát công trình.

Hiện tại có đơn vị thi công sửa chữa những chỗ gây nguy hiểm.

Chủ tịch UBND xã Mỹ An ông Nguyễn Hữu Đông thông tin: chính quyền xã đã cử lực lượng sửa chữa tạm thời những đoạn do địa phương phụ trách, cũng như cảnh báo các điểm tìm ẩn giao thông qua khu vực, đồng thời báo cáo cấp trên để sớm có giải pháp khắc phục tổng thể lâu dài, tránh xảy ra tai nạn.

Những điểm hư hỏng đang được khắc phục sữa chữa, rào chắn trên đường Vành đai Tân An

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đại diện cơ quan này thông tin, đơn vị đã nắm được phản ánh của cử tri và sẽ tổ chức khảo sát, ghi nhận toàn bộ các vị trí hư hỏng trong tuần này. Sau khi có kết quả, Sở sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương và đơn vị quản lý để khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.