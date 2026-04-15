Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương 15/04/2026 12:07

(PLO)- Bộ Chính trị đã có kết luận đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 30-1-2026 xin chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó, tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Một góc đô thị tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NS

Cùng với đó, mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. Bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các xã, phường, đặc khu, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đồng thời, tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 4 và 5-2026.

Cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Cuối tháng 3-2026, Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.